Sacco va a Bologna per il testa-coda

Il coach della Carpegna Pesaro, Giancarlo Sacco, ha presentato la sfida esterna di sabato sera con la Virtus Segafredo Bologna, un autentico testa-coda. “Sfideremo una squadra che è quasi perfetta e che ha in panchina uno dei migliori allenatori in circolazione, Sasha Djordjevic – ha sottolineato -. Non potremo distrarci neanche un secondo ma dovremo rimanere attenti e concentrati per quaranta minuti”.

“La Virtus non è solo Teodosic e Markovic, tutti i giocatori bianconeri integrano al meglio fisicità e mentalità” ha aggiunto il timoniere biancorosso.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 17:25