Sacripanti torna sull'esperienza alla Virtus

Intervistato da 'La Provincia di Como', Stefano 'Pino' Sacripanti è tornato a parlare della sua esperienza alla Virtus: "Ci avevano avvisato che dopo il primo anno di assestamento, da questa stagione ci sarebbero stati cospicui investimenti".

"Ovviamente questo accresce il mio dispiacere e il mio disappunto per non essere più parte di quel progetto. Mi spiace non essere lì, anche perché continuo a credere di aver fatto abbastanza bene sino al momento dell'esonero".

"Intanto penso ad aggiornarmi e a migliorarmi per poi ripartire più forte" ha concluso Sacripanti.

SPORTAL.IT | 27-07-2019 14:26