Sadiq va a scuola da Gerrard

Chiamiamola pure la strana coppia, da una parte un allenatore alle prime armi, ma proveniente da una carriera leggendaria da calciatore, dall’altra una promessa che ancora non riesce a sbocciare e pronto a vivere il terzo cambio di maglia negli ultimi 12 mesi.

Umar Sadiq sarà infatti un nuovo giocatore dei Rangers Glasgow, nobile del calcio scozzese reduce dal secondo terzo posto consecutivo nel massimo campionato scozzese dopo la lunga assenza post-fallimento. L’attaccante nigeriano di proprietà della Roma è reduce da una stagione a metà tra Torino e Nac Breda, club raggiunto a gennaio dopo sei mesi molto deludenti in granata: in Olanda l'ex Bologna si è rilanciato, realizzando cinque reti in dodici partite.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 23:45