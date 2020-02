Saelemaekers: "Ho realizzato un sogno"

Alexis Saelemaekers confessa la sua emozione nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Milan: "Essere qui è un sogno che diventa realtà, spero di poter giocare nel derby per poter dare una mano alla squadra. Lavorerò per dissipare ogni dubbio, sono pronto per il Milan. Mi ispiro a Ronaldo che è un modello per tutti i giovani. Ibra lo vedevo in tv, ora lo vedo nello spogliatoio. E' una cosa speciale, mi dà la forza di dare tutto".

"Contro il Verona sono entrato come terzino destro, è un ruolo che mi piace. Dal punto di vista difensivo posso giocare bene, ma lo stesso posso farlo anche a livello offensivo. Cerco sempre di giocare al massimo e di aiutare i miei compagni. Secondo me sono bravo a fare assist. La mia principale caratteristica è fare i cross".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 13:55