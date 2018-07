Sagan batte Colbrelli in volata

Lo slovacco Peter Sagan ha vinto la secona tappa del Tour de France, da Mouilleron Saint-Germain a La Roche sur Yon, di 182,5 chilometri. In volata il campione del mondo ha battuto Sonny Colbrelli per pochi centimetri, diventando così la nuova maglia gialla al posto di Gaviria.

"Sono un po' seccato. Ho fatto tanta fatica per prendere una buona posizione per il finale. Volevo anticipare questo sprint, per sorprendere Sagan, ma e' partito prima lui. Ho provato a rimontare ma ho perso per poco, peccato", così ai microfoni di RaiSport, il corridore della Bahrain Merida. Sagan soddisfatto: "Mi aspettavo uno sprint meno difficile. Invece la strada era in discesa, con un arrivo molto veloce. Sono stato fortunato oggi: Colbrelli era veramente molto vicino. Restero' soltanto un giorno in cima alla classifica generale? Io provero' a tenere la maglia gialla il piu' a lungo possibile".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 18:45