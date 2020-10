Sagan: "Ho vinto col mio stile"

Peter Sagan torna al successo dopo 460 giorni nella decima tappa del Giro d’Italia: “Finalmente ho vinto col mio stile, ossia facendo spettacolo. Ero da solo con due corridori Movistar e due Ineos: avevo una buona gamba per controllare tutti e fare un numero in salita. Nell’ultima discesa non volevo rischiare per non cadere, ho recuperato per il tratto finale”.

Il fuoriclasse della Bora-Hansgrohe è soddisfatto per aver interrotto il lungo digiuno: “Ogni tanto ci vuole solo pazienza, la vittoria poi arriva quando non la vuoi più e smetti di provarci troppo. Oggi si è confermata la mia teoria”.

OMNISPORT | 13-10-2020 17:12