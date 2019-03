Sala avverte Inter e Milan: "Serve idea chiara"

Inter e Milan hanno preso la decisione, in attesa dell’ufficialità, di lasciare San Siro e costruire un nuovo impianto sportivo nella stessa zona.

Su questa ipotesi è intervenuto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine del tavolo del Design voluto dal ministero dei beni culturali, che ha dichiarato: “Io preferisco che si lavori su San Siro”.

“La sovrintendenza sta verificando che non ci siano vincoli di permanenza, a me ad oggi non risultano. Io preferirei – aggiunge il primo cittadino del capoluogo lombardo – che si lavorasse su San Siro, ma se le squadre per il timore di dover giocare in un cantiere preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione”.

Sui tempi e sulla demolizione: “Io non ho fretta ma vorrei che venissero da noi con una proposta chiara. In un modo o nell’altro sarebbe una buona cosa per Milano. Sulla demolizione di San Siro devo ragionare da sindaco più che da tifoso”.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 19:30