Salah saluta il Liverpool, ma non seguirà Modric e De Bruyne in Italia: perché non è un affare da serie A

L’egiziano annuncia l’addio ai Reds con cui ha vinto tutto in 9 stagioni diventandone una leggenda: a differenza del croato e del belga non arriverà nel nostro campionato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Undici trofei e una valanga di gol: così Mohamed Salah è diventato una leggenda del Liverpool e della Premier League, che lascerà a fine stagione dopo nove anni. L’attaccante egiziano l’ha annunciato in un video di addio, ma la notizia è stata poi confermata anche dai Reds. Salah andrà via probabilmente a parametro zero: a differenza di Luka Modric e Kevin De Bruyne, però, non è un affare da serie A, nonostante l’età.

Salah dà l’addio al Liverpool

“Purtroppo questo giorno è arrivato”. Così inizia il video-messaggio con cui Mohamed Salah ha annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione. Una separazione, quella del fuoriclasse egiziano ormai prossimo ai 34 anni, destinata a spaccare il cuore dei tifosi dei Reds, follemente innamorati di “Mo”, giocatore arrivato dalla Roma nel 2017 come un attaccante dalle grandi potenzialità e trasformatosi poi in leggenda sulle rive del Mersey.

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In nove stagioni Salah ha vinto tutto col Liverpool, 11 trofei tra cui una Champions League, un’Intercontinentale e 2 Premier, segnando 225 gol e servendo 122 assist in 435 presenze. Tra i suoi record, quello di miglior cannoniere straniero di ogni tempo nella Premier (davanti al Kun Aguero) e di miglior marcatore africano della Champions League.

La rottura con Slot

L’annuncio della separazione tra Salah e il Liverpool arriva nonostante il contratto rinnovato nello scorso aprile fino a giugno 2027: già a gennaio, in realtà, l’egiziano era stato vicino all’addio ai Reds a causa della rottura col tecnico Arne Slot, che nell’ultima stagione ha ridotto il suo minutaggio, scatenando anche la reazione furente dell’attaccante. Nello scorso novembre, dopo tre panchine consecutive, Salah aveva denunciato di non avere alcun rapporto con Slot, accusando l’allenatore di aver indicato in lui il capro espiatorio di una stagione al di sotto delle aspettative. Il Liverpool era poi riuscito a contenere il malcontento della sua stella, ma dall’annuncio di oggi si evince che la scelta era semplicemente quella di rinviare la separazione.

Salah diverso da De Bruyne e Modric

Dove andrà Salah nella prossima stagione? Il Liverpool non ha parlato di rescissione contrattuale, ma quella della separazione consensuale sembra l’ipotesi più concreta, considerando il momento in cui è arrivato l’addio, a stagione in corsa. Salah, dunque, potrebbe firmare da parametro zero, ma a differenza di campioni come Luka Modric e Kevin De Bruyne, che hanno scelto di continuare la loro carriera in serie A, l’egiziano non sembra un affare alla portata del calcio italiano, anche se Mo volesse tagliarsi l’ingaggio da oltre 13 milioni netti che attualmente percepisce a Liverpool.

Salah verso la Saudi League

Su Salah è infatti da anni fortissimo il pressing della Saudi League, che mira a trasformarlo in un vero e proprio uomo immagine alla pari di Cristiano Ronaldo. Inoltre, l’approdo dell’egiziano nel calcio saudita è motivato anche da ragioni politico-culturali: Salah è ritenuto uno degli sportivi musulmani più forti e famosi di sempre, farne il fuoriclasse e simbolo della Saudi League rappresenterebbe un successo enorme per gli sceicchi.