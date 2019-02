Salah alla Juventus con Ronaldo, svelato il piano bianconero

Dopo i giornali inglesi, i media arabi ribadiscono: Mohamed Salah è il prossimo obiettivo di mercato estivo della Juventus. Secondo skynewsarabia.com, i bianconeri sarebbero pronti a una una super offerta per l’ingaggio del bomber del Liverpool, che andrebbe a formare una coppia da urlo, sportivamente e mediaticamente parlando, con Cristiano Ronaldo. Si parla di una proposta da 200 milioni di euro per convincere i Reds.

E i tifosi ora sognano: secondo quanto riporta La Stampa, il bond da 150 milioni di euro che la Juventus emetterà sul mercato finanziario non servirà solo ad ottimizzare un debito netto da 310 milioni di euro al 30 giugno 2018, ma “diventa anche lo strumento per agire sul prossimo mercato”.

Dopo essersi già assicurato a costo zero il colpo Ramsey, il direttore sportivo Paratici guarda così ancora al calcio inglese: per Salah è pronto a giocare anche la carta Dybala, che è in bilico nel progetto tecnico di Allegri e potrebbe essere utilizzato come contropartita per abbassare l’esborso di denaro. Un altro nome in partenza per fare cassa è quello di Douglas Costa, incedibile invece l’altro attaccante Mandzukic. Sembra fantamercato ma dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo ogni operazione è possibile.

L’ex punta della Juve Altobelli, ora commentatore tv a Doha, in Qatar, in un’intervista a Tuttosport benedice l’arrivo di Salah e rivela che nel mondo arabo non si parla d’altro: “Un’idea geniale. Un affare colossale: calcisticamente, mediaticamente e commercialmente. Un affare possibile perché, sul mercato del terzo millennio, nulla è impossibile. Hai presente Ronaldo alla Juve? Per i tifosi arabi, Salah è un autentico semidio. E nel mondo arabo, la Juventus è amatissima. La finale di Supercoppa a Gedda ha moltiplicato la passione e l’interesse per i bianconeri, così come per il Milan. Ma la sola ipotesi che Salah possa giocare al fianco di Cristiano Ronaldo in bianconero, è qualcosa di straordinario. Qui, in queste ore, non si parla d’altro”.

