Salah in campo a digiuno

Mohamed Salah non interromperà il Ramadan, inizato lo scorso 16 maggio, nemmeno in vista della finale di Champions League.

L’attaccante egiziano del Liverpool giocherà la partita di questo sabato a Kiev, contro il Real Madrid, a digiuno per rispettare il periodo di astinenza imposto dalla religione mussulmana di cui il giocatore è professante.

Infatti, secondo quanto prevede l’ammonimento, i fedeli possono mangiare solo dopo il tramonto, ma a quel punto la partita sarà già cominciata e il giocatore già in campo.

Una decisione che lascia scettici diversi tifosi dei Reds, in quanto il rendimento del loro miglior giocatore potrebbe essere influenzato in maniera decisiva dal digiuno, tesi avvalorata dal parere di parecchi nutrizionisti interrogati sul caso in questione, anche se fonti vicine al calciatore assicurano che Salah sarà in grado di fornire ugualmente un’ottima prestazione.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 14:10