Salah, l'incredibile accusa: 'Sei stato punito da Allah'

Non Sergio Ramos, ma Allah. Un imam del Qatar, Mubarak al-Bathali, su Twitter ha attaccato la stella del Liverpool, infortunatasi nel corso della finale di Champions contro il Real Madrid. "Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro (Ramadan ndr.)", è quanto scrive il predicatore.

Secondo l'imam, Salah è stato mal consigliato: visto che ai musulmani è concesso di violare il digiuno per motivi di viaggio, se il giocatore avesse deciso d'infrangere il Ramadan perché doveva volare da Liverpool a Kiev per giocare la finale non avrebbe commesso peccato. Invece su consiglio di un nutrizionista l'ex Roma ha deciso di non osservare il precetto solo per non compromettere la gara, decretando, secondo al-Bathali, il suo destino: finale persa, infortunio e Mondiale a rischio.

"Si tratta della giusta punizione per aver interrotto il Ramadan, solamente per giocare la partita, e non per il viaggio dall’Inghilterra all’Ucraina, che non è una scusa legittima per un simile peccato. Salah ha ricevuto un cattivo consiglio e sfortunatamente dovrà sopportarne il peso. La vita è nella mani di Dio, tutto accade secondo la sua volontà e forse l'infortunio è una cosa buona".

Dopo il bastone, arriva però la carota: "Salah è un uomo virtuoso, buono e rispettato, è un grande ambasciatore per i musulmani e ne sta migliorando l'immagine in Occidente. Non deve rattristarsi, perché la porta del pentimento è aperta".

La federazione egiziana, che sta collaborando con i fisioterapisti del Liverpool, ha stabilito i tempi di recupero. "In teoria ci vorranno tre o quattro settimane, ma cercheremo di ridurre i tempi di recupero". Salah salterà così quasi sicuramente la partita del 15 giugno contro l'Uruguay, e non sarà al massimo nel secondo incontro con la Russia del 19 giugno. Potrebbe rientrare per il match del 25 giugno con l'Arabia Saudita. Un brutto colpo per i Faraoni, che sognano la storica qualificazione agli ottavi, raggiunta solo una volta nel lontano 1934. Se non è davvero una maledizione divina, poco ci manca.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 15:25