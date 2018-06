Mohamed Salah sta bruciando le tappe nella corsa al recupero verso il Mondiale.

"Abbiamo ricevuto buone notizie da parte dello staff medico – ha detto il commissario tecnico egiziano Hector Cuper -: per questo siamo fiduciosi e nutriamo la speranza che il ragazzo possa essere disponibile già per il primo incontro che giocheremo in Russia".

I 'Faraoni' faranno il loro esordio nella rassegna iridata il 15 giugno, a Ekaterinburg, con l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 13:05