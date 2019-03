Salah tradisce il Liverpool, sorpasso City

La 29a giornata della Premier League 2018-2019 rischia di essere ricordata come quella della svolta. Il Manchester City ha infatti completato la rimonta sul Liverpool ed è adesso solo in vetta alla classifica.

Dopo l’1-0 di sabato della squadra di Guardiola sul Bournemouth, i Reds non sono invece andati oltre lo 0-0 nel derby contro l’Everton. Terzo pareggio senza reti nelle ultime tre gare per la squadra di Klopp, cui non è bastato attaccare con continuità: decisivi i due errori di Salah, che ha sprecato ghiotte occasioni su inviti di Fabinho e Wijnaldum.

A parità di partite giocate, City a quota 71, Liverpool a 70, poi il Tottenham a 61.



SPORTAL.IT | 03-03-2019 20:30