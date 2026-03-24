Salernitana-Altamura, moviola: Var rotto, gara in ritardo, un rosso immediato, caos sui rigori ma esulta Cosmi

La prova dell’arbitro Alessandro Pizzi di Bergamo nel posticipo di serie C all’Arechi analizzato al microscopio, tre giocatori ammoniti

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Due rigori negati, uno assegnato, un gol annullato e un espulso: ha avuto il suo bel da fare l’arbitro Pizzi di Bergamo in Salernitana-Altamura, vediamo cosa è successo.

Salernitana-Altamura, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo il gol lampo dell’Altamura con la deviazione decisiva del granata Lescano, al 6′ viene ripristinato il sistema FVS: la partita era iniziata con dieci minuti di ritardo per un problema tecnico che è stato risolto soltanto a partita in corso. Al 19′ rosso diretto per Curcio per un’entrata pericolosa su Golemic e qui cambia l’inerzia della partita a favore della squadra di Cosmi.

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Il rigore per i granata

Al 42′ Cabianca colpisce di testa e Mbaye para al posto del portiere, l’arbitro assegna il rigore alla Salernitana e ammonisce il giocatore pugliese. Viene richiamato all’Fvs dal jolly che si giocano i granata, ma non trasforma il giallo in rosso. Dal dischetto pareggia Lescano.

Due penalty negati

Nella ripresa al 15′ Achik si lamenta per un tocco ricevuto dentro l’area, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Al 22′ la Salernitana chiede un colpo di mano sulla conclusione di Ferraris dentro l’area di rigore.

Gol annullato agli ospiti

Regolare anche se fortunoso il gol di Alabastro al 30′. Al 32′ però arriva il pari con un colpo di testa di Mbaye ma l’arbitro chiama il fuorigioco. Dopo la revisione all’FVS viene confermato l’offside, gol annullato. Al 35′ ammonito Falasca, al 41′ giallo per Agostinelli e dopo 4′ di recupero finisce 2-1 per la Salernitana.

I precedenti dell’arbitro con le due squadre

Prima direzione con i granata per Alessandro Pizzi di Bergamo che invece aveva già diretto un match dei pugliesi, finito in parità, 1-1 n casa contro il Cosenza nello scorso mese di novembre.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bernasso (Milano) e Pignatelli (Viareggio) con IV Ufficiale Mirabella (Napoli) e Ferraro (Frattamaggiore) all’Fvs l’arbitro ha ammonito Mbaye, Falasca, Agostinelli, espulso Curcio.