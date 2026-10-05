Risultati e marcatori della domenica di calcio in Serie C: il big match dell'Arechi va a Serse Cosmi, Rastelli ko. Tisci vince il derby e vola in testa alla classifica

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La domenica di calcio in Serie C, nel cuore della sosta dedicata alle nazionali, ha regalato gol e spettacolo in tutti e tre i gironi. A prendersi la scena è stato il big match che ha visto protagoniste la Salernitana di Serse Cosmi e il Bari di Massimo Rastelli, con i granata usciti vittoriosi grazie ad una clamorosa rimonta nel finale di gara. Bene anche il Foggia di Auteri, mentre continua a volare il Potenza di Ivan Tisci, capace di aggiudicarsi il derby lucano con l’AZ Picerno. Andiamo a riepilogare i risultati e i marcatori delle partite andate in scena ieri, 4 ottobre, in occasione dell’ottava giornata della regular season.

Serie C, i risultati del girone C: la Salernitana vince di rimonta contro il Bari. Potenza capolista

Nel girone C di Serie C, la Salernitana ritrova il successo nella super sfida dell’Arechi contro il Bari di Massimo Rastelli. Cosmi la vince con i cambi nella ripresa, dopo essere andato sotto in avvio, con Butic glaciale nel trasformare un calcio di rigore a tu per tu con Galeotti: nel finale, decisivi gli ingressi di Facundo Lescano e Varela Djamanca, che ribaltano i pugliesi e fanno esplodere il pubblico di fede granata, in una serata caratterizzata dallo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Biancorossi che scivolano così al terzo posto, mentre i granata tengono il passo del Catania e conquistano la quinta casella, restando a -7 dalla vetta.

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Una classifica che vede attualmente primeggiare il Potenza di Ivan Tisci, che si aggiudica il derby con il Picerno e porta a casa il bottino pieno. Entusiasmo alle stelle al “Viviani”, dove Loiacono e Russo sbloccano il match nella prima mezzora, al 9′ e al 30′. Non si fa attendere la reazione degli ospiti, con il solito Samuel Pugliese bravo ad inserirsi e a punire la retroguardia avversaria a dieci dall’intervallo. Quarta marcatura consecutiva per il ragazzo originario di Avellino.

Nella seconda frazione di gioco, è immediato il pari del Picerno, con Sebastiano Bianchi che al terzo minuto gela i tifosi del Potenza e fa 2-2. La squadra di Tisci, però, non si lascia intimorire e continua a giocare con la consueta tranquillità, con idee e un’identità ben precisa: uno-due micidiale tra il 18′ e il 21′ della ripresa, con Selleri e D’Auria che danno la spallata decisiva all’incontro e stendono la Leonessa. Tre punti di platino per una piazza che non ha nessuna intenzione di smettere di sognare.

LPS

Sorride in trasferta il Foggia di Gaetano Auteri, che centra il secondo successo consecutivo, battendo a domicilio il Cosenza di Federico Coppitelli, penultimo in classifica con soli due punti all’attivo: Ravasio al 9′, Petito al 51′ e la pratica può andare in archivio per i satanelli, momentaneamente in zona playoff in attesa del recupero della Scafatese con l’Inter U23. A serio rischio esonero l’ex allenatore della Casertana, non certo l’unico colpevole in una stagione segnata dall’inasprirsi della contestazione della tifoseria contro il patron Guarascio.

Meno spettacolo, invece, tra Audace Cerignola e Team Altamura, che termina a reti bianche e regala agli ospiti un punto che li tiene temporaneamente fuori dalla zona playout. Gli ofantini, dal canto loro, restano all’interno dell’ipotetica griglia promozione, con 11 punti all’attivo, ma adesso la vittoria inizia a mancare da diverse settimane.

Serie C, i risultati del girone B: colpo Spezia in casa della Reggiana, pari per l’Ostiamare di De Rossi

Colpo esterno per lo Spezia di Marco Turati, che sbanca Reggio Emilia nell’ultimo terzo di gara, stendendo la Reggiana di Attilio Tesser grazie al gol partita di Cazzadori alla mezzora del secondo tempo. Bianchi che tentano così la prima fuga della stagione, allungando a +5 sul Ravenna di Ronaldinho e soci, sconfitto a sorpresa sul campo della Pianese. Decisiva la doppietta di un super Bellini, capace di rendere vana anche la rete del momentaneo pareggio di Soleri al 19′. 2-1 il risultato finale.

Un gol di Franco Ferrari basta al Guidonia Montecelio per avere la meglio sul Pineto, mentre Campobasso e Torres si dividono la posta in palio in terra molisana. Un autogol di Celesia pareggia l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, targato Corbo. Alta tensione all’esterno dello stadio, dove un gruppo della tifoseria organizzata sarda si è portato a ridosso dell’ingresso della curva occupata dai tifosi di casa. Evitato, però, il contatto tra le opposte fazioni dal successivo intervento delle forze dell’ordine.

L’Ostiamare del patron De Rossi strappa un punto importante al “Francioni” di Latina, con Vagnoni che pareggia i conti all’alba dell’intervallo, replicando all’1-0 pontino siglato da Vincenzo Plescia dopo pochi minuti. Biancoviola che restano così fuori dalla zona playout, a +2 sui nerazzurri affrontati nella giornata di ieri.

LPS

Gol e spettacolo tra Lecco e Brescia: pesa un rigore fallito da Crespi, finale thriller nel derby lombardo

Riflettori puntati sul derby Lecco-Union Brescia nel girone A, dove i padroni di casa sono riusciti a portarsi avanti con il gol di Capello al 13′ del primo tempo. Gara piuttosto nervosa, condizionata anche dal rigore fallito dall’ex Avellino Valerio Crespi. È solo il preludio, però, al pari delle rondinelle, che al 28′ della ripresa raccolgono i frutti dei loro sforzi con Tiago Casasola, che infila il portiere del Lecco e fa 1-1.

Ma è nel recupero finale che succede davvero di tutto: al 92′, i blucelesti pescano il jolly con Casarotto, riportandosi in vantaggio proprio quando l’inerzia sembrava favorire gli ospiti. L’undici di Corini, però, non demorde e si riversa nuovamente nella metà campo avversaria, centrando il bersaglio grosso con Spagnoli, che mette dentro l’ennesimo assist di Casasola. 2-2 e un punto a testa, con il Brescia che non approfitta del passo falso interno della capolista Cittadella.

È 0-0 tra Treviso e Giana Erminio, mentre il Novara vince di rimonta in casa della Dolomiti Bellunesi con le reti di Lorenzini e Zambataro. Inutile ai fini del risultato finale il gol di Agosti al 25′ del primo tempo. Si chiude in parità, invece, la sfida tra Alcione Milano e Trento, con Rolfini che nega la vittoria agli ospiti, capaci inizialmente di ribaltare il vantaggio firmato da Zini con i gol di Molina e Aucelli.