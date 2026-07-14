Classe 2017, oltre 20mila follower, la storia del giovanissimo italo-argentino (cercato anche dal Valencia) testimonia come i social abbiano sempre più influenza nel mondo del calcio

Brandon Piscopo è già un fenomeno, lo era sui social dove i video pubblicati dalla sua famiglia diventano sempre virali. E ora potrebbe farlo anche nel calcio che conta, la sua carriera a 8 anni è solo agli inizi ma già si porta dietro un carico enorme di attese e di aspettative. La Salernitana ha deciso di puntare su di lui riuscendo a strapparlo anche alle pretendenti internazionali e testimonia come i social ora abbiano impatto anche sulle scelte dei club.

Brandon Piscopo alla Salernitana

La Salernitana ha deciso di investire sul futuro e si è assicurata le prestazioni di Matias Brandon Piscopo, classe 2017. Sì, non c’è nessun errore. Il nuovo talento della formazione granata ha solo 8 anni visto che 9 li compirà soltanto nel prossimo mese di dicembre. A puntare su di lui è stato Cristoforo Barbato, responsabile del settore giovanile del club campano che ha deciso di portarlo in granata e continuare un progetto che punta sulla crescita dei giovani sin dai primi anni della formazione calcistica.

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“Inizia una nuova emozionante avventura: Brandon è nuovo calciatore della Salernitana. Siamo orgogliosi di questo importante traguardo – si legge nel messaggio della famiglia del giovane calciatore – e desideriamo ringraziare la società per la fiducia riposta in lui. Un ringraziamento speciale va al direttore Barbato, una persona di grande professionalità che ogni giorno dimostra di mettere al primo posto la crescita umana e calcistica dei giovani”.

Il fenomeno virale sui social: oltre 20mila f0llower

Da tempo gli utenti social si sono imbattuti nei video di questo giovane prodigio del calcio: capelli lunghi che ricordano quelli di Caniggia, dribbling brucianti e gol a ripetizione. Per chi segue il calcio e ha un buon rapporto con i social il nome di Matias Brandon Piscopo non è una sorpresa. A soli 8 anni, il ragazzino di origini argentina è già un fenomeno sul web visto che la sua pagina Instagram conta quasi 20mila follower a cui si devono sommare i numeri del suo profilo YouTube con quasi 8mila sottoscrizioni.

Calcio e scouting: la rivoluzione all’epoca dei social

La storia di Brandon Piscopo è anche il racconto di un calcio che non può che essere in evoluzione. I social influenzano la vita di tutti ed è impensabile che non abbiano un effetto anche nel mondo del calcio e dello scouting. Le imprese del piccolo Brandono hanno avuto un largo seguito sui social, al punto che si parlava anche di un interesse molto forte da parte del Valencia. E’ inevitabile che le logiche ormai seguano percorsi diversi, un giovane calciatore può riuscire a farsi notare non solo con il passaparola come avveniva una volta, o con scout inviati in giro per i campi ma più semplicemente con dei video postati sui social. Ora sta a lui ma soprattutto alla sua famiglia e alla Salernitana permettergli un percorso di crescita che non ecceda nelle aspettative che le sue prodezze web hanno creato.