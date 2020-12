Salernitana, Castori: "Domani serve la gara perfetta"

Alla vigilia del match contro il Frosinone, prima di elencare la lista dei convocati, mister Castori si è soffermato sull’importanza della gara di domani sera. L’anticipo in ciociaria è un esame importante per i granata che vogliono continuare a respirare aria di alta classifica.

Queste le parole del tecnico: ”Domani ci attende una partita difficile contro una squadra di grande valore che ha grandi ambizioni. Siamo nel mezzo di un ciclo di gare ravvicinate ed è molto importante la capacità di recupero delle energie. Dovremo fare la nostra partita, mettendo in campo la nostra identità”. “Dobbiamo fare una prestazione da squadra, interpretando la gara al meglio per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene fisicamente e in questo periodo del campionato è fondamentale l’apporto di tutti”.

OMNISPORT | 17-12-2020 15:51