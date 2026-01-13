Salernitana-Cosenza, moviola: due gol annullati e rigore dubbio contro, calabresi furiosi ma protestano anche i granata

La prova dell’arbitro Alberto Poli all’Arechi nel posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto veneto ha ammonito sei giocatori

Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alberto Poli della sezione di Verona, la scelta per Salernitana-Cosenza, è alla terza stagione nella Can di C. Nella passata stagione ha diretto ventidue gare di campionato: sette nel girone A, dieci nel raggruppamento centrale e le restanti cinque in quello meridionale, vediamo come se l’è cavata ieri sera all’Arechi.

I precedenti di Poli con le due squadre

Il fischietto veneto era al primo incrocio con il club rossoblù. Aveva diretto invece nella stagione in corso, i granata contro il Catania con il successo della squadra di Mimmo Toscano per 2-0.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo e Giulia Tempestilli con Maresca IV uomo e Russo all’FVS, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Villa, Carriero, Caporale, Matino, Cannavò, Kouan.

Salernitana-Cosenza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ proteste da parte della formazione di Raffaele per un possibile tocco di mano di Dametto all’interno dell’area ospite. Per l’arbitro è tutto regolare. Al 13′ segna il Cosenza: Garritano su assist di Emmausso batte Donnarumma ma l’arbitro annulla per fuorigioco.I calabresi si giocano la carta del Fvs ma anche dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara cambia idea: rete annullata. Primo giallo al 20′: è per Villa che travolge Ricciardi in scivolata da dietro.

Al 35′ ancora gol del Cosenza;Florenzi spedisce la palla all’incrocio ma l’arbitro ferma il gioco per fuorigioco di Ricciardi. Al 43′ Achik serve in area Ferrari che viene atterrato da Caporale. Per l’arbitro è rigore con ammonizione per il difensore calabrese. Il Cosenza si gioca ancora la card della revisione condivisa dai granata che vorrebbero il rosso ma anche stavolta il direttore di gara non torna sui suoi passi: penalty e solo giallo, poi ammonisce anche Carriero per proteste.

Dal dischetto però Ferrari si fa parare il tiro da Vettorel. La tensione cresce, vengono ammoniti anche i due allenatori Raffaele e Buscé. Nella ripresa all’11’ giallo per Matino. Al 26′ la Salernitana chiede un rigore per un contatto in arera su Longobardi che, disturbato dal difensore, non riesce a concludere dall’interno dell’area. Per l’arbitro non c’è fallo. Nel recupero ammoniti anche Kouan per fallo su Achik e Cannavò che stende Ferraris e la gara finisce 0-0.