Salernitana-Crotone, moviola: la condanna del Var, gol annullato e due chiamate a vuoto. Villa in ospedale, il bollettino

La prova dell’arbitro Drigo all’Arechi nell’anticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Portogruaro ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mattia Drigo di Portogruaro, la scelta per Salernitana-Crotone, lo scorso anno ha diretto in totale 13 gare di Serie C (di cui una dei playoff), 5 del campionato Primavera 1, due del campionato Primavera 2, una di Coppa Italia Primavera e una di Coppa Italia Serie C. Nella stagione in corso invece aveva già diretto quattro gare di Serie C (Juventus Next Gen-Campobasso 0-1, Altamura-Cavese 2-1, Trapani-Catania 1-1, Latina-Benevento 1-0), una di Coppa Italia Serie C (Sambenedettese-Ascoli 2-1) e la finale di Supercoppa Primavera (Inter-Cagliari finita 2-2 con la vittoria dei nerazzurri ai rigori). Vediamo come se l’è cavata ieri all’Arechi.

I precedenti di Drigo con le due squadre

Per lui prima direzione con i granata mentre i calabresi non avevano vinto nessuna delle due gare arbitrate dal fischietto veneto (sconfitta in casa con la Casertana lo scorso anno e pareggio a Potenza due stagioni fa).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Manuel Marchese (sez. Pavia) e Pio Carlo Cataneo (sez. Foggia) con IV Ufficiale Domenico Castellone (sez. Napoli) e Giuseppe Romaniello (Napoli) al Var (Fvs), l’arbitro ha ammonito Coppolaro, Di Pasquale, Groppelli, Matino.

Salernitana-Crotone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ Villa resta a terra dopo uno scontro di gioco, i giocatori chiedono il supporto del defibrillatore. Attimi di paura allo stadio Arechi. l giocatore esce in barella, sarà necessario lo spostamento con l’ambulanza. Il giocatore è stato immobilizzato, ma è cosciente: sospiri di sollievo. Lacrime per Liguori, l’esterno si è spaventato per le condizioni del suo compagno. La Salernitana, sul proprio sito ufficiale, ha poi reso note le condizioni del giocatore. Villa ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Il giocatore, trasportato immediatamente all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno valutate nel corso delle prossime ore dove il giocatore sarà monitorato da vicino.

Nellla ripresa al 12′ ammonito Coppolaro per un intervento su Maggio., al 18′ angolo dalla sinistra, colpo di testa di Inglese, Ferrari tenta il tap-in, la palla arriva a Matino che non riesce a spingere in fondo al sacco, la sfera arriva a Ferrari che batte Merelli. L’arbitro convalida ma c’è un check del Var che ravvisa un tocco di mano di Matino e la rete viene annullata. Al 30′ ammonito D Vico, al 32′ giallo a Di Pasquale che ferma Ferrari in modo irregolare Negli 8′ di recupero ammoniti prima Groppelli dopo aver strattonato Achik.e poi Matino. Nel finale Raffaele si gioca anche una doppia card per possibili mani in area di rigore con il Var a chiamata ma entrambe le chiamate vanno a vuoto e la gara finisce 0-0.