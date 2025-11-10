Salernitana-Crotone, paura per Marco Villa: il giocatore colpito alla testa, portato via in ambulanza. Le condizioni

Nel corso del posticipo di serie C momenti di spavento per lo scontro di gioco tra Marco Villa ed Enrico Piovanello, con il laterale sinistro granata che ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale

Momenti di tensione nel corso del match tra Salernitana e Crotone. Uno scontro di gioco tra Luca Villa ed Enrico Piovanello ha fatto preoccupare i tifosi e i giocatori in campo, con l’esterno della Salernitana che ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale.

Lo spavento dopo pochi minuti

Passano solo pochi minuti di gioco, per la precisione 4, quando si assiste a una scena spaventosa. Su una palla alta c’è lo scontro durissimo tra Enrico Piovanello, attaccante del Crotone, e l’esterno destra della squadra di casa Luca Villa. Uno scontro totalmente accidentale con i due giocatori che sbattono violentemente la testa. A riportare le conseguenze peggiori è il giocatore granata: compagni, avversari e arbitro si sono preoccupati subito per le sue condizioni e hanno fatto subito dei gesti molto evidenti per chiedere l’ingresso in campo dei soccorsi.

Il momento di panico

Intorno al giocatore della Salernitana si è creato immediatamente un capannello, i giocatori (compagni e avversari) hanno coperto quello che stava avvenendo con Villa che forse ha perso i sensi nello scontro e lo stadio Arechi completamente ammutolito. I soccorsi sono stati immediati con il terzino granata che è stato caricato immediatamente in ambulanza per essere trasferito all’ospedale Ruggi d’Aragona per accertamenti. Nonostante il volto macchiato di sangue, Villa ha però ripreso conoscenza. Il primo tempo del match è ripeso con Villa che è stato sostituito da Coppola mentre Piovanello è rimasto in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Le prime notizie che arrivano dalla Salernitana sembrano comunque rassicurare tutti con il giocatore che ha subito un fortissimo colpo al volto ma senza riportare conseguenze gravi. Ovviamente però saranno i medici dell’ospedale campano ad accertare le sue condizioni.

