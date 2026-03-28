Salernitana, disastro Cosmi: la figuraccia a Potenza scatena i tifosi, dure accuse a Serse e Donnarumma

I granata ne beccano 5 a Potenza: terzo posto a rischio e pioggia di critiche sull'allenatore umbro. Anche il fratello di Gigio contestato: "Uno spaventapasseri sarebbe più agile"

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Una Salernitana disastrosa crolla a Potenza e mette a rischio il terzo posto in classifica nel Girone C di Serie C. Dopo tre vittorie di fila, la squadra di Serse Cosmi ne prende cinque al Viviani scatenando la protesta dei tifosi sui social. Tra i più criticati proprio il 67enne allenatore di Perugia, ma anche il portiere Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio che martedì sarà impegnato nella finale playoff contro la Bosnia ed Erzegovina con in palio l’accesso al Mondiale.

Crollo Salernitana, che figuraccia per Cosmi

La 34esima giornata di campionato poteva far registrare la svolta definitiva, invece si è rivelata quella del naufragio. Gara horror della Salernitana a Potenza, che domani rischia di essere superata dal Cosenza (ora a -1), mentre il Catania secondo in classifica vince e allunga a +8.

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Nella prima mezz’ora di gioco succede di tutto. Dopo 3’ i granata concedono un contropiede ai padroni di casa finalizzato da Felippe. Poi l’uno-due dei campani che ribaltano il risultato con Lescano sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Tascone. Ma lì dietro la Salernitana fa paura e in 3’ il Potenza si ritrova addirittura avanti: Schimmenti realizza il 2-2, mentre il tap in Kirwan vale il sorpasso. Nel finale di partita l’undici di Cosmi crolla concedendo due reti agli avversari: Selleri e Siatounis fissano il risultato sul 5-2.

L’ammissione di Cosmi che fa scattare l’allarme

Cosmi, al suo secondo ko, non è certo uno che si nasconde, lo racconta la sua carriera. Schietto e sincero lo è stato anche dopo la debacle al Viviani, quando ha parlato di “umiliazione”. Tanti, troppi gli errori, a partire dal “gol assurdo preso in apertura”. L’allenatore chiamato dalla proprietà al posto di mister Raffaele con l’obiettivo di provare a riportare la Salernitana in Serie B analizza la manita e confessa che la sua squadra ha “peccato di presunzione e ha avuto un approccio superficiale al match”.

Difesa fragile, mediana colabrodo: i granata hanno subito i contropiedi letali del Potenza senza riuscire mai a opporre resistenza. “Queste umiliazioni a me non vanno, già durante la settimana avevo notato segnali preoccupanti”.

Tifosi sul piede di guerra: anche Donnarumma nel mirino

I canali social della Salernitana sono stati letteralmente presi d’assalto dai tifosi, imbufaliti per la batosta che cancella i piccoli passi avanti che erano stati compiuti nelle ultime tre partite vinte contro Latina, Crotone e Altamura. “Cosmi non ci ha capito nulla” accusa Antonio su Facebook. Secondo un altro tifoso, il tecnico ha sbagliato i cambi: “Assurdo sostituire Di Vico e non il fantasma Capomaggio e togliere Achik per Molina”. Sonia rincara: “Umiliazione totale. Questi giocatori sono imbarazzanti e mediocri. Faggiano che ne pensa? È lui che ha allestito questo presepe… Deve andare via da Salerno insieme a Cosmi, i traghettatori non li vogliamo”.

Ma nel mirino della piazza granata è finito anche Antonio Donnarumma. “Uno spaventapasseri sarebbe più agile” punge un sostenitore della Salernitana. “Togliete quel sacco di patate dalla porta e via subito chi l’ha messo lì” aggiunge Marcello. “Ma se provassimo a mettere un palo della luce in porta, non ci sarebbero più possibilità che qualche palla vada a sbatterci e quindi non entri in porta?” chiosa Carlo. Insomma, la tensione è alle stelle a Salerno. Neppure un allenatore esperto come Cosmi è riuscito a restituire serenità a un ambiente che è sempre più una polveriera.