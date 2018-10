Salernitana e Lecce sempre più su

Doppio successo interno nei posticipi della 10a giornata di Serie B. Salernitana e Lecce liquidano Livorno e Crotone e si spingono sempre più in alto in classifica: granata terzi insieme al Verona a due punti dal Pescara, salentini un punto più sotto con la prospettiva di ospitare la squadra di Pillon nel prossimo turno.

Nella gara delle 19 la Salernitana si è imposta 3-1 su un Livorno in partita solo per un tempo, comunque chiuso in svantaggio per il gol di testa di Bocalon: la squadra di Lucarelli, che resta ultima con 5 punti insieme al Carpi, si è poi arresa al superiore tasso tecnico dei campani, che hanno trovato il raddoppio su punizione con Pucino al 61' per poi fallire numerose occasioni per il tris, trovato allo scadere ancora con Bocalon dopo che un colpo di testa di Di Gennaro al 35’ aveva riportato sotto i labronici.

In serata invece una goffa autorete di mano di Golemic ha fatto felice il Lecce, vittorioso 1-0 sotto la pioggia: Crotone sempre più in crisi, va male l’interregno del tecnico della Primavera Ivan Moschella. Da venerdì toccherà a Massimo Oddo, subentrato a Giovanni Stroppa, risollevare i calabresi, comunque molto sfortunati nella circostanza: Vigorito migliore in campo del Lecce, per i rossoblù anche un palo di Faraoni e una traversa di Simy



