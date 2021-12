28-12-2021 20:46

“Ci auguriamo che entro la fine dell’anno ci possa essere questo importante annuncio di una nuova proprietà”. Così ai microfoni di Ottochannel 696 il team manager della Salernitana Salvatore Avallone in merito alle vicende societarie che riguardano il club. I campani saranno esclusi dal campionato di serie A se entro il 31 dicembre non sarà depositata un’offerta ufficiale per l’acquisto del club.

OMNISPORT