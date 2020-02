Salernitana in orbita, zona A ad un passo

Anche la Salernitana si iscrive alla corsa alla Serie A. La squadra di Gian Piero Ventura ha superato per 1-0 il Trapani nel posticipo della 23a giornata salendo a quota 36 punti, appena uno in meno del duo Crotone-Frosinone che occupa il secondo posto.

A decidere la gara dell''Arechi' è stato un colpo di testa di Milan Djuric dopo appena cinque minuti, su cross di Cicerelli. Per i siciliani di Castori, invece, alla seconda sconfitta consecutiva, situazione di classifica sempre delicata: penultimo posto con 19 punti.

Gli ospiti non hanno però demeritato e possono anzi recriminare per i due pali colpiti con Taugourdeau nel primo tempo e Evacuo nel finale di partita. In mezzo, occasioni anche per Luperini. I campani hanno difeso il vantaggio minimo, sfiorando il raddoppio solo nel finale con Giannetti.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 00:06