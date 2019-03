Salernitana ko in casa, il Crotone respira

La Salernitana continua a non riuscire a irrompere in zona playoff e perde in casa contro il Crotone, che fa 2-0 e respira nelle zone di bassa classifica.

La squadra campana continua a pagare un rendimento negativo soprattutto all'Arechi, dove ha perso quattro volte nelle ultime cinque partite giocate. C'è anche qualche recriminazione per gli uomini di Gregucci, che si vedono due reti (di Jallow e Casasola) annullate per fuorigioco, mentre Simy con una doppietta fa volare i pitagorici: la prima rete arriva all'11' con una botta da fuori area, il raddoppio al 55' sfruttando un grave errore di Migliorini.

Il Crotone, con questo successo, abbandona il terzultimo posto e sale a quota 26 punti, appaiando Foggia e Venezia.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 00:05