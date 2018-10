Salernitana, Mezzaroma: "Dobbiamo stare in alto"

Il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria di fila in casa proietta la Salernitana al terzo posto della classifica di Serie B. All’”Arechi” si arrende anche il Perugia di Alessandro Nesta, ma il tecnico granata Colantuono non ha parlato nel post-gara, a causa della squalifica che gli ha impedito di sedere in panchina.

Le impressioni dell’ambiente granata sono allora state affidate al presidente Marco Mezzaroma: "È stata una partita sofferta. Sapevamo di affrontare un’ottima squadra, nel primo tempo ci siamo espressi bene, poi abbiamo sofferto, ma ci stava. Terzo posto? Dobbiamo rimanere nelle zone alte della classifica e penso che questa squadra abbia le potenzialità per farlo".

“Abbiamo enormi margini di crescita, a livello individuale e collettivo – ha aggiunto il massimo dirigente salernitano – Sono curioso di vedere questo gruppo quando tutti i calciatori saranno al top”.



SPORTAL.IT | 21-10-2018 21:00