Salernitana, occhi aperti verso Parma: quattro possibili innesti

Ormai certa della partecipazione alla prossima Serie A, la Salernitana rompe gli indugi e accelera la propria campagna di calciomercato. Con un occhio di riguardo al Parma fresco di retrocessione.

Da settimane si parla del possibile arrivo in granata di Riccardo Gagliolo, ma il difensore potrebbe non essere l’unico a spostarsi dall’Emilia a Salerno. I campani stanno infatti valutando di acquistare anche i centrocampisti Gaston Brugman e Jasmin Kurtic, anche se quest’ultimo fa gola anche al Paok Salonicco.

Più complicato il sogno Roberto Inglese. L’attaccante, reduce da problemi fisici in serie, è considerato ideale per tentare la corsa alla salvezza, ma il Parma è intenzionato a non farlo partire per farne a propria volta il perno per l’obiettivo promozione.

OMNISPORT | 13-07-2021 21:19