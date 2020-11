Salernitana, pronti due rinnovi

In attesa della decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita non disputata contro la Reggiana, la Salernitana lavora al futuro dopo l’ottimo inizio di stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosalernitana.com’, la società granata starebbe già mettendo in cantiere due rinnovi per altrettanti giocatori importanti per lo scacchiere di mister Castori, Francesco Di Tacchio e Milan Djuric.

I contatti con l’entourage del centrocampista, sotto contratto fino al giugno 2021, sono già iniziati da tempo, mentre per l’attaccante, che andrà in scadenza nel 2022, si registra la volontà espressa dal giocatore di restare a Salerno: l’agente ha infatti già mandato al mittente le proposte arrivate dalla Serie A, in particolare da Sampdoria e Spezia.

