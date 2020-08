Salernitana, Ventura si è dimesso

Rivoluzione in casa Salernitana all’indomani della mancata qualificazione per i playoff. La sconfitta contro lo Spezia ha infatti estromesso i granata dalle prime otto della classifica finale di Serie B, facendo esplodere la rabbia del patron Claudio Lotito, non soddisfatto per alcune scelte dell’allenatore Giampiero Ventura.

Così l’ex ct della Nazionale ha rassegnato a sorpresa le proprie dimissioni. Termina quindi con un anno di anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2021 l’avventura in Campania di Ventura, nonostante un campionato nel complesso soddisfacente, chiuso al 10° posto.

Il club ha accettato le dimissioni dell’allenatore: “U.S. Salernitana 1919 – si legge in una nota – preso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali”.

OMNISPORT | 01-08-2020 17:20