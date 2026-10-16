Salisburgo-Milan, moviola: Terracciano, 17’ di follia, per Camarda l’incubo peggiore nel Cisse night

La prova dell’arbitro Fesnic allo Stadion Salzburg in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito 2 giocatori e ne ha espulso uno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova senza troppe sbavature per l’arbitro rumeno Fesnic in Europa League: aiutato dal Var sul terzo gol di Cisse, bravo nei provvedimenti disciplinari, espulsione a Terracciano comresa. Vediamo cosa è successo allo allo Stadion Salzburg.

Salisburgo-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ Kitano cade in area a contatto con De Winter, ma l’arbitro non solo non concede il rigore ma fischia un fallo a favore del Milan per palla trattenuta. Valido al 15′ il gol di Cisse. Primo giallo al 21′, è per Hutchinson che ferma irregolarmente Mazurek. Al 23′ Tabakovic anticipa l’uscita di Maignan e mette in porta, ma il pallone era uscito sul centro basso di Morgalla.

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Il Var aiuta Cisse

Al 32′ Bartesaghi di prima serve Cisse: zampata mancina a un passo dal portiere e palla di nuovo in rete. Al 40′ ammonito Zabransky per fallo su Hutchinson. Al 49′ Rabiot re tocca nell’area piccola per Cisse, che – in sospetto off-side – a porta vuota mette dentro. Il Var scioglie ogni dubbio, posizione regolare e gol valido.

Incubo per Terracciano

Da segnalare la prova no dell’atteso Camarda che dimostra di essere indietro fisicamente anche contro avversari modesti La sua serata si conclude dopo un’ora di gioco senza guizzi e con qualche errore con la sostituzione con Gonçalo Ramos proprio nel giorno dell’apoteosi di Cisse, il compagno che gli ha tolto il posto anche nell’Under 21. Al 67′ in campo Terracciano per Tomori, al debutto stagionale. Regolare al 72′ il poker firmato Ramos su assist di Jashari. All’83’, dopo soli 17 minuti dal suo ingresso in campo, Terracciano spinge Schmid lanciato in porta, negandogli una chiara occasione da gol, e l’arbitro estrae un inevitabile rosso diretto. Dopo 3′ di recupero finisce 0-4.

Chi è l’arbitro Fesnic

Classe ’89 Horatiu Fesnic, rumeno, nel 2011 viene promosso in Liga I, la massima serie del suo paese. La sua prima partita arbitrata in questo campionato fu quella del 12 marzo 2012 Astra Giurgiu-Mioveni. Il 22 maggio 2021 ha arbitrato la finale della Coppa di Romania. Fa parte delle liste degli arbitri FIFA e UEFA dal 2017. Fa il suo esordio internazionale il 6 luglio 2017.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cerei e Corb con Andrei IV uomo, Popa al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Hutchinson, Zabranski, espulso Terracciano.