Salta un match di serie B

E’ stata ufficialmente rinviata la partita fra Spezia e Benevento in programma martedì sera.

La decisione di posticipare la partita valevole per la decima giornata del campionato di serie B è stata presa dal Comune e dalla Prefettura di La Spezia dopo aver verificato le condizioni meteo previste per la giornata di martedì.

Ora si aspetta la decisione della Lega di b, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, su quando far recuperare la partita.

Nella scorsa giornata della serie cadetta, i giallorossi hanno sconfitto fra le mure amiche la Cremonese per 2-1, mentre la squadra di Marino ha raccolto un punto sul campo del Padova in seguito allo 0-0.

In virtù di questi risultati, i campani hanno raggiunto il terzo posto in graduatoria a soli due punti dalla vetta e con una partita in meno, mentre lo Spezia è rimasto attaccato al treno dei playoff con i 13 punti collezionati fino a questo momento a pari merito con il Lecce, che occupa l’ottava piazza, l’ultima valevole per i playoff.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 19:20