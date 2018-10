Salta un’altra panchina, arriva Oddo

Salta un’altra panchina in Italia, questa volta in serie B. La dirigenza del Crotone, evidentemente scontenta per il rendimento della formazione pitagorica nel campionato cadetto, ha dato il benservito a Giovanni Stroppa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio casalingo con la Salernitana con gol dell’1-1 di Simy a pochi minuti dal 90’.

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico mister Giovanni Stroppa. In vista del match infrasettimanale di mercoledì contro il Lecce la panchina è stata affidata al tecnico della primavera Ivan Moschella, in attesa dell’arrivo a Crotone del nuovo allenatore Massimo Oddo. A mister Stroppa ed a tutto il suo staff va il ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso” si legge nella diramata dal club calabrese.

Il tecnico lodigiano era arrivato in estate dopo avere chiuso la sua esperienza con il Foggia e aveva come compito riportare in A il Crotone dopo un solo anno di purgatorio. Si era vociferato anche di un ritorno al timone di Walter Zenga, che ha lasciato buoni ricordi nonostante la retrocessione, ma l’Uomo Ragno ha trovato l’accordo con il Venezia e ha preso il posto dell’esonerato Stefano Vecchi sulla panchina dei lagunari.

Oddo, pescarese classe 1976, ritrova una squadra dopo qualche mese: ad aprile l’Udinese lo aveva allontanato per fare spazio al croato Igor Tudor, che dopo avere portato alla salvezza i friulani era stato a sua volta esonerato dalla dirigenza della società bianconera. Da quando allena, il campione del mondo del 2006 ha avuto modo di lavorare anche con il Genoa, ma nelle Giovanili, e con la squadra della sua città. Tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 11 punti, il bottino del Crotone da quando ha preso il via il torneo cadetto. Per la A serve una sterzata.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 17:55