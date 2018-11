Salta un'altra panchina in A: arriva Nicola

Nuovo cambio di panchina in serie A: poche ore dopo l'annuncio di Domenico Di Carlo come nuovo allenatore del Chievo, infatti, è diventato ufficiale un altro ritorno tra le guide tecniche del massimo campionato italiano. Si tratta di Davide Nicola, ex tecnico del Crotone dei miracoli che torna quindi ad allenare in A per la prima volta dal dicembre 2017, quando lasciò i pitagorici da dimissionario.

Martedì Nicola è stato infatti ufficializzato come nuovo allenatore dell'Udinese, club che contestualmente ha anche reso nota la decisione dell'esonero di Julio Velazquez. "Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra – ha infatti scritto in una nota ufficiale la società friulana -. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale".

Con queste parole è stato invece accolto il nuovo allenatore, alla quinta esperienza dopo quelle di Lumezzane, Livorno, Bari e appunto Crotone: "Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 14 novembre, alle 16:30 nella Sala Stampa della Dacia Arena".

Velazquez saluta i colori bianconeri dopo appena dodici partite, in cui la sua Udinese aveva ottenuto solo due vittorie e tre pareggi a fronte di sette sconfitte. Con 9 punti in classifica i friulani sono attualmente quartultimi in compagnia proprio dell'Empoli, la squadra che battendoli domenica scorsa è costata la panchina al 37enne di Salamanca.

Curiosamente gli azzurri di Toscana erano a propria volta guidati da un allenatore appena arrivato in luogo di un collega fresco di esonero: Giuseppe Iachini, che ha sostituito Aurelio Andreazzoli. E Iachini è anche stato – seppur brevemente – allenatore dell'Udinese, a cavallo del 2015-2016 e del 2016-2017…

SPORTAL.IT | 13-11-2018 20:25