Salta un'altra panchina in serie B

Non è un periodo facile per gli allenatori in serie B. Molti in bilico, qualcuno è saltato. Martedì è toccato a Pierpaolo Bisoli, che non è più il tecnico del Padova.

Nell’ultimo turno di campionato i veneti hanno pareggiato il derby con il Cittadella: 0-0 in casa.

In undici giornate soltanto 8 i punti messi in cascina dai patavini, frutto di una vittoria e cinque pareggi. Cinque anche le sconfitte.

A prendere il posto di Bisoli, a meno di clamorose sorprese, sarà Claudio Foscarini.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 12:45