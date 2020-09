Salto con l'asta: Duplantis oscura Bubka

Impresa di Duplantis al Golden Gala di Roma. Il campione svedese ha superato, all’aperto, il primato di Bubka che resisteva dal lontano 1994, saltando la misura di 6.15, un centimetro più del leggendario astista.

Il nuovo primatista del mondo si è detto felice per il capolavoro “romano”: “Ho fatto chiarezza su chi sia il primatista. Ero stanco che la gente mi parlasse di questo 6.15 e l’ho fatto. L’Italia è il posto giusto per saltare in alto”, il suo commento ai microfoni di SKY al termine della prova.

