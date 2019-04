Salvataggio Auxilium, la Fip interviene subito

La Federazione Italiana Pallacanestro, in attesa delle conferme ufficiali, ha fatto sapere di avere preso atto che la società Auxilium Torino sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato in corso.

"La Federazione non può che accogliere positivamente la notizia, ma al contempo conferma che, come in qualsiasi altra vicenda che riguarda la propria organizzazione sportiva, non si fermeranno le attività di verifica già in essere, volte a salvaguardare i principi e i valori di cui l'Ente è garante, sia per quanto riguarda i tesserati che gli affiliati" si legge nella nota diramata martedì.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 14:41