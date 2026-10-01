Salvate il soldato Lookman, Ademola è scomparso, da Simeone ora brilla la stella di David

L'ex Atalanta nell'Atletico Madrid ha segnato un solo gol e non sta ripetendo le prodezze dell'anno scorso, anche in Nazionale stenta mentre è esploso il canadese

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Dov’è finito il vero Lookman? Se lo chiedono tutti a Madrid, a partire dal tecnico Simeone che inizialmente gli ha anche cambiato ruolo schierandolo falso nueve ma che anche quando lo ha riportato all’ala non ha avuto i frutti sperati. Se all’Atletico si brinda alla rinascita di Jonathan David, dopo l’anno nero alla Juventus, preoccupa l’involuzione dell’ex Atalanta.

Che differenze con l’anno scorso

L’inizio di stagione di Ademola Lookman non è andato come previsto, né per il club né per il giocatore. Ha segnato solo un gol nelle sue prime otto partite . Il 2 febbraio 2026, il nigeriano ha firmato con l’Atlético Madrid fino al 2030. Tre giorni dopo, nei quarti di finale di Copa del Rey contro il Real Betis alla Cartuja , Lookman è partito titolare e ha segnato il suo primo gol e fornito il suo primo assist per i Rojiblancos. Nelle apparizioni successive, avrebbe poi segnato quattro gol e fornito due assist nelle sue prime otto partite con la maglia biancorossa ma in questa stagione sta deludendo.

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Al debutto contro il Villarreal il nigeriano è stato coinvolto in sole 23 azioni , è riuscito a tirare in porta una sola volta e non ha completato un singolo dribbling . Pochi giorni dopo, a Siviglia , è emersa una versione diversa di lui. Ha segnato al termine di un’azione che ha coinvolto 22 passaggi e 74 secondi di possesso palla per l’Atlético. Il Lookman capace di cambiare le sorti di una partita cominciava a farsi vedere, ma ancora solo a sprazzi.

Il cambio di ruolo

Il Cholo era stato già autocritico all’inizio della stagione. Aveva riconosciuto che farlo giocare come numero nove non valorizzava le sue caratteristiche ma non è l’unico motivo della sua crisi.

Il momento no anche con la Nazionale

Anche la Nigeria sta impiegando Lookman fuori ruolo. Eric Chelle, il commissario tecnico nigeriano, lo ha schierato come trequartista contro la Guinea-Bissau , alle spalle di Adams e Awoniyi , e il nigeriano ha faticato a entrare in partita. La sua squadra ha perso 3-0 e le critiche al tecnico si sono concentrate, tra le altre cose, proprio su questa scelta. Lookman ha disputato due partite senza particolari acuti con la Nigeria durante questa pausa per le nazionali , giocando 137 minuti, senza segnare gol, senza fornire assist, con quattro tiri in porta e un solo tiro nello specchio.

Ma tornare a giocare sull’ala non garantisce al nigeriano un posto da titolare. Baena sta giocando ad altissimo livello. Kang-in rimane un giocatore importante e sta accumulando ogni giorno più minuti di qualità. Giuliano ha dimostrato che la sua intensità e la sua capacità di attaccare gli spazi lo rendono un’alternativa molto valida.

Ecco perché la sfida di Lookman non è più solo giocare nel suo ruolo. Si tratta di tornare a essere un giocatore chiave. Simeone deve restituirgli il campo in cui può esprimersi al meglio. Lookman dovrà rispondere con ciò che lo ha reso una delle armi migliori della squadra: dribbling, velocità, abilità nell’uno contro uno e gol.

Chi gode invece è Jonathan David che si è guadagnato il posto grazie ai suoi gol. Con Julián Álvarez che vedrà aumentare il suo impiego e Alexander Sørloth che dovrebbe tornare nell’ultima settimana della pausa per le nazionali. Simeone avrà di nuovo a disposizione tutti e tre gli attaccanti e per Lookman potrebbe essere difficile trovare spazio.