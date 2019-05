Il magnifico sogno di Salvatore Caruso al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi, continua.

Il 26enne tennista siciliano, numero 147 del mondo e per la seconda volta in carriera nel tabellone principale di un Major, dopo aver centrato la prima vittoria a livello Slam approda al terzo turno: battuto per 6-1 6-2 6-4 in due ore e 18 minuti di gioco il 34enne francese Gilles Simon, numero 33 Atp e 26esima testa di serie.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 14:51