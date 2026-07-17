L’attore napoletano ha donato a Matthew McConaughey e Zoe Saldana due maglie celebrative del Napoli al termine delle riprese di Positano, il nuovo film Netflix diretto da Daniel Roher

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Salvatore Esposito ha regalato a Matthew McConaughey e Zoe Saldana due maglie celebrative del Napoli al termine delle riprese di Positano, il nuovo film Netflix diretto dal premio Oscar Daniel Roher. Un gesto condiviso sui social che ha unito Hollywood e la passione azzurra.

L’attore napoletano, alla ribalta grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra – La Serie, ha condiviso sui social gli scatti con i due attori, trasformando un commiato di fine lavorazione in un momento virale.

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Salvatore Esposito regala le maglie del Napoli a Matthew McConaughey e Zoe Saldana

Le due star americane hanno ricevuto una maglia azzurra celebrativa del centenario del Napoli. Nel post pubblicato sui social, Esposito ha ringraziato il cast, la troupe e il regista Daniel Roher per l’esperienza vissuta sul set, prima del pensiero riservato ai due colleghi: “Grazie a Matthew McConaughey e Zoe Saldana per il loro talento straordinario e la loro eccezionale professionalità”.

Il messaggio più cool è arrivato alla fine, con il riferimento diretto al club azzurro:

Un grazie speciale anche a SSC Napoli per aver celebrato con noi l’incredibile centenario. Oggi avete guadagnato due sostenitori in più per sempre. Forse ti può interessare Napoli, prima tegola per Allegri: Buongiorno subito ko, la maledizione infortuni continua. Come cambia il mercato La nuova stagione si apre con una brutta notizia per Allegri: ennesimo stop per l'ex difensore del Torino, come sta. La società costretta a correre ai ripari

Positano, il film Netflix con McConaughey, Saldana ed Esposito

Positano è il nuovo film Netflix del regista Daniel Roher, premio Oscar per il documentario Navalny. Protagonisti dell’action thriller sono McConaughey e Saldana, due ladri di gioielli rivali costretti a collaborare per realizzare un colpo.

Il film prende il nome dalla celebre località della Costiera Amalfitana, tra le principali location della produzione. Le riprese hanno coinvolto anche Roma e il Lago d’Iseo.

Per Roher è il debutto in un progetto di finzione dopo il successo ottenuto con il cinema documentaristico. Nel cast figura anche Salvatore Esposito.

Matthew McConaughey e il calcio: il legame con l’Austin FC

Il rapporto tra Matthew McConaughey e lo sport ha radici profonde. L’attore premio Oscar è infatti entrato nella proprietà dell’Austin FC, la squadra di calcio della sua città natale in Texas.

L’attore è l’ultimo di una lunga serie di colleghi e star americane attratte dal mondo del calcio e coinvolte in prima persona: ne sono un esempio personaggi come Will Ferrell, Magic Johnson, Ciara e Russell Wilson.

Matthew McConaughey, il tifoso più famoso dei Texas Longhorns

Prima dell’impegno diretto con l’AustinFC,McConaughey aveva costruito un legame forte con il football universitario. L’attore è uno dei tifosi più celebri dei Texas Longhorns, la squadra dell’Università del Texas ad Austin.

McConaughey ha frequentato l’ateneo dal 1989 al 1993: fu in quegli anni che nacque la sua passione per la squadra. Ancora oggi è una presenza abituale alle partite dei Longhorns, osannato dai tifosi per l’entusiasmo e per il legame profondo con il Texas.

Zoe Saldana, da Hollywood al calcio: il precedente con l’Inter

Neppure per Zoe Saldana è una prima assoluta con il calcio. L’attrice statunitense che ha recitato in Avatar, Guardiani della Galassia e Star Trek, aveva prestato la propria voce a un progetto legato al pallone: nel 2023 è stata protagonista del video celebrativo dell’Inter dedicato alla finale di Champions League, accompagnando con la sua narrazione il percorso europeo del club nerazzurro.