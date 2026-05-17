Corsa salvezza: il Cagliari si tira fuori, il Lecce esulta al 95’, Cremonese beffata e nei guai. E c’è l’ipotesi spareggio

Il Cagliari supera il Torino e si salva aritmeticamente, una rete di Stulic al 95’ regala tre punti pesantissimi al Lecce che ha il matchpoint in casa, la Cremonese a un passo dalla retrocessione

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Il Cagliari tira un sospiro di sollievo. La squadra di Pisacane soffre ma riesce a ribaltare la partita con il Torino. Tre punti che consentano ai sardi di conquistare la salvezza aritmeticamente e di godersi un’ultima giornata in tutta tranquillità. Non c’è niente di scontato in questo finale di campionato, il Lecce ha un punto di vantaggio e sulla carta una partita più facile mentre la Cremonese ospita un Como ancora in corsa per la zona Champions.

Festa Cagliari ma col brivido

Un paio di minuti da brivido poi il Cagliari può godersi una serata che la porta verso la permanenza in serie A. La formazione sarda prova a imporre il gioco e a portare a casa i tre punti contro il Torino ma al 36’ arriva la doccia fredda con la rete siglata da Obrador. Passano soltanto due minuti di paura prima della rete del pareggio di Sebastiano Esposito. I padroni di casa avevano bisogno solo di un punto per conquistare la salvezza ma nei minuti di recupero del primo tempo arriva anche il gol di Mina che vale il vantaggio. Il Torino ci prova ma con meno convinzione nella ripresa e per il Cagliari al 90’ arriva il momento della festa.

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Sucic salva il Lecce al 93’

Non ci sono partite scontate in questo finale di stagione. Lo ha dimostrato la Fiorentina capace di andare a vincere a Torino contro la Juventus. E a Sassuolo viene fuori una partita vera e anche un po’ di più. Si gioca su più campi, con un orecchio che va senza dubbio alla sfida tra Udinese e Cremonese. Il Lecce la sblocca al 13’ con Cheddira. Tutto fatto, ma assolutamente no. La replica del Sassuolo arriva immediata con Laurientè che trova il pareggio sei minuti dopo. I salentini reagiscono immediatamente e al 24’ passano ancora con Cheddira. La squadra di Grosso però non ci sta, prende in mano le redini della partita e al 28’ pareggia con Thortvedt con il gol che viene annullato dal Var per un fuorigioco. Nella ripresa sono sempre i neroverdi a fare la partita, anche se sembrano perdere un po’ di slancio con il passare dei minuti. Al 34’ però arriva la rete del pareggio di Pinamonti. Il Lecce accusa il colpo e fa fatica a reagire. Nei minuti finali si lancia all’attacco alla disperata e trova un gol che forse vale la salvezza con Stulic al minuto 95.

Cremonese, Vardy regala una speranza

La beffa atroce arriva dalla radio, quella che quando la gara tra Udinese e Cremonese è già in archivio segnala la rete al 95’ del Lecce e la vittoria dei salentini. La squadra di Giampaolo fa il suo dovere alla grande passando sul campo dell’Udinese grazie a una rete di Vardy dopo solo 8 minuti di gioco. I grigiorossi controllano la sfida della Dacia Arena con relativa tranquillità e quando nella ripresa arriva il pari di Pinamonti cominciano a segnare prima di essere vittime di un risveglio bruschissimo al minuto 95’.

Udinese-Cremonese: tutte le emozioni del match

Lecce-Cremonese, l’ultima giornata e l’ipotesi di parità

Il Lecce si presenta all’ultima giornata di campionato con un punto di vantaggio da difendere e con quello che sulla carta sembra l’incontro più semplice. La squadra di Di Francesco, infatti, aspetta al Via del Mare la visita del Genoa di De Rossi salvo già da tempo e senza più molto da chiedere a questo campionato. Ma i rossoblù oggi hanno reso la vita durissima al Milan di Allegri e sono intenzionati a onorare il campionato fino alla fine. Impegno decisamente più ostico per la Cremonese che nell’ultimo turno di campionato ospita il Como di Fabregas ancora in lotta per un posto in Champions. 90 minuti decisivi con le due squadre che se arriveranno a pari punti giocheranno lo spareggio per decidere chi rimane nel massimo campionato.

Lecce-Cremonese: tutte le combinazioni

Le due squadre ancora in lotta per la salvezza arrivano all’ultima giornata con il Lecce a quota 35 e la Cremonese a quota 34.

Lecce salvo:

Se vince, a prescindere dal risultato della Cremonese

Se pareggia e la Cremonese non vince

Se perde e la Cremonese perde

Cremonese salva:

Se vince e il Lecce non vince con il Genoa

L’ipotesi spareggio si realizza:

Se la Cremonese pareggia e il Lecce perde

Serie A: la classifica completa