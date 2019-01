Salvini, parole pesanti contro Gonzalo Higuain

Matteo Salvini attacca duramente Gonzalo Higuain in un’intervista a RTL. Il vicepremier e ministro dell’Interno, grande tifoso del Milan, ha criticato l’attaccante argentino che ha chiesto e ottenuto la cessione al Chelsea dopo appena sei mesi in rossonero.

“Si è comportato in maniera indegna, spero non si faccia più vedere a Milano. A me non piacciono i mercenari. Sono contento che se ne sia andato, l’attaccamento alla maglia è fondamentale”.

Poi Salvini ha accolto il polacco Piatek: “Mi piace molto e poi è un comunitario”. In passato Salvini aveva criticato Gennaro Gattuso, attuale allenatore dei rossoneri, per poi tornare sui suoi passi ed elogiarlo. Intanto Higuain ha esordito con la maglia dei Blues nella partita di FA Cup del Chelsea contro lo Sheffield Wednesday, ma non ha particolarmente inciso ed ha anzi rifiutato di battere un calcio di rigore che Willian gli aveva gentilmente offerto. La squadra di Sarri si è comunque imposta per 3-0.

In conferenza stampa alcuni giorni fa Gattuso aveva spiegato i motivi dell’addio dell’argentino: “Poteva dare di più e anche noi come staff potevamo metterlo in condizioni migliori per esprimersi”. Per Ringhio, sono tre le cause principali che hanno spinto il Pipita a lasciare Milano: “Nei momenti in cui non riusciva a segnare con continuità i giornali parlavano solo di lui e titolavano solo di lui. E’ normale che un giocatore del suo livello fosse messo sotto gli occhi dei media e fosse un po’ massacrato. Ha sofferto quest’aspetto qua”.

Poi la questione contratto: “Gli è scattato in testa qualcosa quando ha capito che poteva non essere riscattato se non arrivavamo quarti, ma la clausola c’era già alla firma del contratto”.

Quindi la disastrosa partita contro la Juventus, dove sbagliò un rigore e venne espulso: “La partita con la Juventus gli ha lasciato qualcosa addosso, qualche strascico”.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 10:50