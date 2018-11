Salvini si vergogna per Higuain

Dalla notte della Grande Rivincita a quella dell’Incubo il passo è spesso breve nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Aspetti per mille e un motivo una competizione o una partita per riscattare un momento difficile o per mettersi in mostra di fronte al club che ti ha scaricato e invece l’eccessivo carico di tensione fa perdere di vista l’obiettivo, ovvero il bene della squadra rispetto a quello individuale. Questo è quanto successo a Gonzalo Higuain, che avrà ben più delle due settimane di tempo offerte dalla sosta del campionato per riflettere su quello scatto di nervi che lo ha portato a venire espulso contro la Juventus.

Il centrvanti del Milan aveva preparato nei dettagli la Gara dell’Anno, contro la squadra che lo aveva di fatto ceduto per fare spazio a Cristiano Ronaldo: dalla sostituzione precauzionale di Udine al riposo in Coppa a Siviglia fino alla presenza dal primo minuto contro i propri ex compagni. È finita com’è finita, con il rigore sbagliato a fine primo tempo che ha condizionato la serata dell’argentino: il colpo del ko è arrivato dopo il gol dello stesso Ronaldo che ha preceduto di pochi minuti il contrasto con Benatia, l’ammonizione e il successivo rosso per proteste.

Nel dopo-gara Gonzalo si è scusato con tifosi e società, ma questo non è bastato per evitare qualche critica furente da parte del popolo rossonero, che si sarebbe aspettato qualcosa di più a livello tecnico, ma soprattutto psicologico, per cambiare il verso della “sfida impossibile”, che poi sul campo si è dimostrata tale. Così a scagliarsi contro il numero nove è stato anche un tifoso vip del Milan come Matteo Salvini.

Il Ministro degli Interni e vice-premier non si è infatti risparmiato nelle critiche intervenendo alla conferenza stampa tenuta insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e al Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi dopo l’aggressione ad un arbitro avvenuta nel campionato di Promozione del Lazio: "Il calcio è lo specchio di un Paese. Ero allo stadio con mio figlio e da tifoso milanista dico che mi sono vergognato per il comportamento del nostro centravanti che è stato indegno. E’ chiaro che poi un ragazzino si sente legittimato a fare certe cose”.

Salvini ha poi rincarato la dose così: “Higuain è stato pagato milioni di euro anche per controllarsi. Non spetta a me, ma spero che gli diano una squalifica lunga lunga”.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 13:45