Una nuova avventura, la prima per lui in Grecia, per Samardo Samuels, centro visto anche in Italia soprattutto con la canotta dell’Olimpia Milano ma anche con quella di Brindisi.

Il trentenne giamaicano, che nella passata stagione era in forza ai francesi del Limoges, ha sottoscritto un contratto annuale con il Panionios

SPORTAL.IT | 18-10-2019 14:21