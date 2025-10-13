Sambenedettese-Ravenna, moviola: far west tra rigorissimo negato, espulsione inventata e gol al 96’ annullato

La prova dell’arbitro Castellano nell’incontro di serie C in Riviera analizzata ai raggi X, il fischietto di Nichelino ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giovanni Castellano, la scelta per Sambenedettese-Ravenna, è originario di una “terra” di arbitri, essendo nato a Nichelino, patria dei Pairetto. Al secondo anno in Can-C vanta già diverse partite importanti nel curriculum ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Castellano con le due squadre

Il fischietto piemontese aveva già arbitrato sia la Sambenedettese che il Ravenna nel corso della sua carriera. Il 16 ottobre del 2022 ha diretto la sfida tra i rossoblù e il Tolentino, terminata 3-1 per la Samb. Il 14 aprile, invece, ha arbitrato Progresso-Ravenna terminata 0-4 per gli ospiti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato e Simone Della Mea con Francesco D’Eusanio IV uomo e Paolo Di Carlo operatore FVS, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Donati, Eusepi, Bianconi, Alfieri, Zagre espulso Palladini.

Samb-Ravenna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. I problemi per l’arbitro arrivano dopo il gol del vantaggio del Ravenna, segnato al 21′ da Luciani. Al 24′ bordata di fischi per l’arbitro dopo due interventi brutti su Candellori di fila non ravvisati. Si accendono gli animi anche sulla panchina rossoblu. Al 27′ l’arbitro viene richiamato al FVS per visionare un’eventuale espulsione di Donati per fallo di reazione ma dopo la revisione decide di estrarre solo il giallo scatenando la reazione dello stadio. Subito dopo viene espulso Palladini che stava discutendo col quarto uomo ed è la goccia che fa traboccare il vaso. Il clima è tesissimo, scintille al 35′ tra Eusepi e Bianconi: l’arbitro – che ha ormai perso la bussola – ammonisce entrambi.

Nella ripresa, al 37′, Alfieri e Zagre vengono alle mani, giallo per entrambi. E’ far west ormai. Al 39′ la Samb chiede un rigore per atterramento in area di Eusepi, per l’arbitro non c’è nulla. Si ricorre al Var a chiamata: l’arbitro va al monitor ma conferma la decisione, niente penalty. Al 50′ l’ultima beffa: segna la Samb, sul cross di Zoboletti Joyce non trattiene il pallone e Sbaffo segna ma viene fischiata carica sul portiere, gol annullato. Al 51′ tutti in area compreso Orsini, ma l’arbitro non fa nemmeno finire l’azione col pallone in area di rigore. Finisce in rissa.

La rabbia della Samb

Incredulo a fine gara Stefano De Angelis, ds Samb: “Abbiamo dimostrato di batterci ad armi pari contro una squadra forte, avremmo meritato un risultato diverso. Credo che gli episodi siano sotto gli occhi di tutti. Il rammarico più grande è sul gol annullato allo scadere, dalle immagini si vede chiaramente che nessuno ha fatto fallo. Sugli altri episodi si può anche parlare di interpretazione ma sul pareggio non c’è da discutere, dobbiamo subito mettere da parte la rabbia e trasformarla in energia positiva”.