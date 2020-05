Sami Khedira giura amore alla Juventus

In attesa di scoprire come sarà il mercato 2020, la Juventus incassa la bella e inaspettata notizia della permanenza di Sami Khedira.

Parlando ai tifosi durante una diretta Instagram il centrocampista tedesvo ha infatti allontanato con decisione le voci su un possibile addio allamaglia bianconera considerando anche il contratto in scadenza nel 2021: “Il mio contratto con la Juventus scade nel 2021. Mi sento molto bene in Italia e in bianconero. Ho trovato una squadra fortissima ed ho ancora fame di vittoria. Adesso ho più fiducia nel mio corpo e voglio conquistare molti titoli a Torino, quindi non vedo nessun motivo per cambiare squadra e pensare ad altre sfide. Sono molto felice alla Juventus e a Torino".

C'è spazio però anche per un rimpianto: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Pirlo – ha rivelato il tedesco – Andrea è grande giocatore e una grande persona. Gioca con leggerezza, sembra si goda il gioco. Serve tanti assist, con lui al mio fianco avrei segnato tanti gol in più nella mia carriera".

Khedira gioca nella Juventus dal 2015 e ha finora vinto in bianconero quattro campionati, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 23:13