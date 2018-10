Samir-Ninja-Mauro: riecco spina dorsale e l'Inter vola

Per vincere serve un portiere che para e un centravanti che segna. Un vecchio adagio del calcio che non passa mai di moda. Lo sa bene anche l’Inter che aggiunge ora pure il trequartista decisivo. Riecco la spina dorsale nerazzurra: Samir Handanovic saracinesca, Radja Nainggolan collante ed uomo-gol e Maurito Icardi bomber implacabile. Il resto in parte già c’era e in parte verrà perché non è ancora un’Inter perfetta, va detto. In attesa che Spalletti perfezioni l’opera, però, la garanzia la dà la verticale che dal portiere passa al centravanti. Handanovic, dunque.

Criticato per qualche incertezza in avvio di stagione, lo sloveno è tornato ad essere una garanzia. Dimenticata la papera su Belotti e qualche passo falso, con il Psv è stato decisivo, sia con un intervento imperioso su Rosario nel primo tempo che soprattutto sul tiro di Malen. Anche col Tottenham aveva fatto appieno la sua parte: autostima recuperata, tranquillo lui e tranquilla l’Inter che ritrova il vero Samir. Poi il Ninja. Spalletti l’ha spronato nelle ultime settimane, Radja ha ingoiato in silenzio qualche critica ed ora è tornato ad essere il Ninja devastante che spacca le partite. Il suo gol in Olanda è un gioiello ma non conta solo segnare ed è qui la differenza. Col Psg Nainngolan è tornato quello della Roma, devastante. Non più da “appena sufficiente”, come aveva detto per invogliarlo Spalletti, ma da 7 pieno. Ed è quel che si aspettano sempre ora i tifosi.

Infine Icardi. Due partite in Champions e due gol da fuoriclasse. Aspettava da sempre di giocare in quella Champions League che – ironia della sorte per un top-player – aveva visto sinora solo in tv ed ora che c’è se la tiene stretta Maurito. E’ vero che quest’anno Spalletti sta mandando un po’ tutti in gol, da Politano a De Vrij, da Vecino a Brozovic, da Perisic a Skriniar, ma per volare servono soprattutto le prodezze di Maurito. Aspettando di vederlo anche insieme a Lautaro Martinez, certo, ma intanto la notizia è che Icardi è tornato bomber. E la spina dorsale dell’Inter è finalmente dritta.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 05-10-2018 10:54