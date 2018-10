Samp di rimonta. Battuta la Spal

Vittoria in rimonta della Sampdoria contro la Spal.

Successo che permette agli uomini di Giampaolo di salire a quota 11 punti, mentre i biancoazzurri subiscono la terza sconfitta consecutiva.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 21esimo con Paloschi che sfrutta una corta respinta di Audero su un tiro non irresistibile di Lazzari. La reazione dei blucerchiati arriva subito e anche il pareggio quattro minuti più tardi con Linetty bravo a concludere al volo dopo la sponda di testa di Quagliarella.

Primo tempo equilibrato che si conclude in parità.

La Samp, nella ripresa, esce meglio dagli spogliatoi, e all’ora di gioco trova il vantaggio con il solito Defrel dopo un altro assist di Quagliarella.

I blucerchiati si chiudono in difesa e la Spal alza il baricentro sfiorando il pareggio con Petagna, ma è molto bravo Audero a bloccare in due tempi in tuffo.

Gli ultimi minuti sono un monologo degli uomini di Semplici, che non creano più di tanto e al 95esimo l’arbitro fischia tre volte, sancendo la vittoria della Sampdoria.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 23:00