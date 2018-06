Samp, Ferrero annuncia Sabatini

"Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria". E' con queste parole che il presidente Massimo Ferrero comunica ufficialmente l'ingresso in società del dirigente umbro, ex Inter e Roma.

Sabatini rivestirà dal primo luglio 2018 il ruolo di responsabile di tutta l'area tecnica blucerchiata. Insieme con il presidente Ferrero, l'avvocato Antonio Romei e il direttore sportivo Carlo Osti danno il benvenuto e il più sincero 'buon lavoro' a Sabatini, che incontrerà i media in occasione della presentazione ufficiale alla stampa, con data e luogo da definire nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 13:35