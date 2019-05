Samp, Giampaolo ad un bivio

Finale di stagione in salita per la Sampdoria. Giampaolo, dopo la sconfitta con l'Empoli, ha fatto sapere che, tra una decina di giorni, ci sarà il tanto atteso incontro con la società blucerchiata per parlare del suo futuro.

Il tecnico, accostato a diversi club (tra i tanti anche il Milan), ha fatto sapere che sarà un faccia a faccia moderato: "Non voleranno gli stracci", le sue parole a Sky Sport. L'impressione è che Giampaolo possa cambiare squadra, sempre che Ferrero non gli dia garanzie importanti a livello di mercato.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 09:45