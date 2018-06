Samp: offerta dello Sporting per Viviano

Si potrebbe sbloccare in giornata il trasferimento di Emiliano Viviano allo Sporting Lisbona. Il portiere della Sampdoria partirà giovedì verso il Portogallo per parlare con i dirigenti lusitani che gli offrono due anni di contratto più opzione per il terzo ad un milione di euro a stagione.

La società blucerchiata dalla cessione di Viviano potrebbe incassare due milioni di euro. Viviano troverebbe l’ex tecnico del Torino e dalla Sampdoria Sinisa Mihajlovic che ha firmato nei giorni scorsi con i lusitani. Lo riporta l’Ansa.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 00:39